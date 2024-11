La primera temporada de Love Is Blind Argentina llegó a su fin y el especial de reencuentro reveló el destino de las parejas tras un año. En un clima de tensión y mucha expectativa, Darío Barassi y Wanda Nara presentaron a los participantes en la última entrega del reality de Netflix.

Love is Blind Argentina: el reencuentro. Foto: Netflix.

LOVE IS BLIND ARGENTINA: ¡ATENCIÓN SPOILERS!

Las parejas que siguen juntas

Entre las historias de éxito, destacan Santiago Martínez y Emily Ceco. A pesar de las críticas que recibió Santiago en las redes durante el programa, la pareja ha demostrado que su vínculo es fuerte y sigue creciendo fuera.

Unidas. Love Is Blind Argentina.

Florencia Fernández y José Luis Fariña son otro ejemplo de amor que perdura. Desde el inicio, se consolidaron como una de las parejas más estables y su relación continúa firme, convirtiéndolos en favoritos de los seguidores del reality.

Separaciones inesperadas y no tanto

Julieta y Ezequiel de Love Is Blind Argentina.

No todas las parejas lograron superar los desafíos del amor a ciegas. Julieta Fennema y Ezequiel Ingrassia, quienes conquistaron a la audiencia con su química, decidieron separarse después del programa. Aunque ya no son pareja, mantienen una relación amistosa y se apoyan mutuamente cada día.

Tom confesó en el reencuentro que estaba en pareja. Al día siguiente del especial de Love Is Blind Argentina, se mostró con su nuevo amor.

Tom Martorello y Florfi Frers también optaron por seguir caminos separados tras intentar mantener su relación fuera del reality.

Otra historia que no tuvo final feliz fue la de María Emilia Melo y Mauricio Zappacosta. A pesar del no de ella en el altar, Mauricio encontró el amor con Érica, otra participante del programa que no tuvo un papel protagónico en la temporada.

Mauricio presentó a Erica, su actual novia, en el reencuentro de Love Is Blind Argentina.

Nuevas relaciones y segundas oportunidades

Eva y Robert, quienes protagonizaron un viaje romántico a Tulum, no lograron consolidar su relación y terminaron separándose poco después.

Roberto y Agustina en Love Is Blind Argentina el reencuentro. Se vivió una tensa situación con Evangelina.

Sin embargo, Robert encontró una nueva oportunidad en el amor junto a Agustina, otra participante del programa. Aunque su vínculo parece prometedor, enfrenta el desafío de mantener una relación a distancia.

Intento fallido de reconciliación

El intento de Matías y Brenda por acercarse fuera de de Love Is Blind Argentina no prosperó.

Brenda y Matías, quienes se comprometieron en el programa pero no viajaron a Tulum, hicieron esfuerzos para construir una relación sólida fuera de las cámaras. Pese a que él conoció a los hijos de ella, la pareja no prosperó.