El reality Love is Blind Argentina conquistó a los espectadores de Netflix con su innovador formato que busca demostrar que el amor verdadero puede surgir sin necesidad de contacto visual.

Tras el éxito de su primera temporada, que se estrenó el pasado 6 de noviembre y logró posicionarse en el top 10 de lo más visto en Netflix Argentina, la plataforma ha anunciado un emocionante reencuentro de las parejas, conducido por Wanda Nara y Darío Barassi .

El episodio especial titulado “El Reencuentro” estará disponible en Netflix el miércoles 27 de noviembre a las 21:00 horas.

Darío Barassi y Wanda Nara son los conductores de Love is blind (Foto: Cr. Mayra Ortíz / Netflix ©2024)

ASÍ SERÁ EL REENCUENTRO DE LAS PAREJAS EN “LOVE IS BLIND ARGENTINA”

Julieta en Love is Blind Argentina.

Este capítulo marcará el cierre de la temporada, ofreciendo una actualización sobre el estado actual de las parejas que se formaron y se casaron durante el programa.

A un año de las grabaciones originales, las parejas se sentarán con los conductores para revelar si lograron mantener sus relaciones o si tomaron caminos separados.

Emily y Santi en Love is Blind Argentina

En el adelanto, Darío Barassi comentó: “Vamos a ver si las parejas siguen juntas o no” .

EL ÉXITO DE “LOVE IS BLIND ARGENTINA”

Desde su estreno, la adaptación argentina del reality popular ha generado conversación en redes sociales y entre el público.

Incluso en las calles de Palermo, Netflix usó un cartel que decía: “A mí también me da cringe Love is Blind, pero no puedo parar de verlo” , reflejando la relación de amor-odio que muchos espectadores sienten por el programa.