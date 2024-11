Finalmente, Jimena Barón aceptó ser el reemplazo de Wanda Nara, quien se bajó a último momento de la experiencia que Pandora organizó en Tailandia junto a otras famosas argentinas como Pampita, Zaira Nara, Julieta Poggio y Stephanie Demner.

Sin embargo, como se sumó un día antes de que el avión despegara, Jimena tuvo que viajar sola, lo que fue un verdadero desafío para ella, ya que no disfruta de los viajes en avión, mucho menos si este se mueve sin parar como, lamentablemente, le acaba de pasar.

Jimena desde Tailandia.

“Viajo sola ida y vuelta. Las chicas salieron un rato antes en otra aerolínea, otra ruta. Desafío total para mí, que no me gusta para nada volar. De las 19 horas, dormí 4 porque el avión se movió y yo voy aterrada...”.

“Por supuesto, recé un padre nuestro que de los nervios me salió mal y ahí pensé que Dios me iba a castigar. Empecé a luchar por mi vida tratando de decir bien el padre nuestro para que el avión no colapse. Todo esto en mi mente mientras el resto roncaba plácidamente”, sentenció Jimena, divertida.

Jimena la pasó pésimo durante su viaje en avión.

FINALMENTE, JIMENA BARÓN LLEGÓ A TAILANDIA

Después del aterrador viaje en avión, Jimena Barón celebró su llegada a Tailandia y su reencuentro con Pampita, Zaira Nara, Julieta Poggio y Stephanie Demner.

Jimena aterrizó en Tailandia y se reencontró con sus compañeras de viaje.