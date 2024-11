Mientras Pampita disfruta de su romance con el empresario y polista Martín Pepa, Roberto García Moritán sufre en silencio, o al menos lo hacía hasta hablar con el cronista Alejandro Castelo de LAM, a quien le confesó que aún ama a su exesposa.

“Yo la amo, no sé si enamorado es la palabra, pero amo a Caro, amo a la familia. Hay días que estoy triste, no lo voy a negar, tengo día que estoy bien y tengo otros que estoy mal”, confesó Moritán, antes de hacer una profunda reflexión sobre la situación que vive.

“Lo que esto me dio es aprender a respetarme también; que cuando puedo menos, tengo que dar menos, y cuando puedo más, seguir al frente de todas las responsabilidades que tengo”, analizó, al tiempo que consideró que Pampita es “una mujer inteligente con vivencias que nunca va a poder entender y que nunca va a poder alcanzar”.

Pampita y Roberto García Moritán (Foto: eltrecetv) Por: Imagen subida a Internet por eltrecetv

Leé más:

La mamá de Roberto García Moritán chicaneó a Pampita y fulminó a Susana Giménez: “Patética”

QUÉ DIJO PAMPITA AL ESCUCHAR QUE ROBERTO GARCÍA MORITAN TODAVÍA LA AMA

También en LAM hablaron por la noche con Pampita en un evento que tuvo lugar en la Costanera porteña, y le contaron sobre las declaraciones de su ex, respecto al amor que aún siente por ella. Y su reacción lo dijo todo.

“No sé nada, no vi… Estuve trabajando”, se excusó Pampita. “Esto está destruido para siempre y no hay manera de pegar esos pedazos. Lo tengo muy claro desde el día 20 que eso iba a ser así, porque me agarra en un momento de mi vida personal que hay cosas que no quiero para mí y que estoy muy segura eso”, afirmó.

“¿Es algo que pasó ya en otras oportunidades o es la primera vez que te pasó?”, quiso saber De Brito. “No entiendo la pregunta, pero tampoco quiero ahondar mucho”, dijo ella, y aseguró que “ni la política ni el dinero tienen algo que ver” con el final de su relación.

Leé más:

Guido Süller fulminó a Pampita por su actitud con Susana Giménez

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.