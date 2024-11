En las últimas semanas se supo que Sergio Lapegüe dejará TN en las próximas semanas tras 34 años en esa señal de cable y en el aire de eltrece, y también trascendió quiénes lo reemplazarán en el noticiero Tempraneros.

Este sábado, el legendario periodista hizo un posteo en sus redes sociales. “Soy un agradecido de la vida, de mis amigos, de mis compañeros de trabajo, de cada uno de mis superiores. De ustedes que desde hace tanto tiempo bancan mis humores y locuras”, escribió.

“Tome una decisión difícil después de meditar mucho. Pasé momentos de angustia, felicidad, miedo y dudas por lo que estaba a punto de definir. No es fácil dejar tu casa, y salir a buscar otros sueños. Dejar la comodidad y emprender la aventura…. La buena aventura. La verdad, necesitaba un cambio. En eso estarán mis próximos pasos”, agregó.

Sergio Lapegüe (Foto: Instagram / sergiolapegue).

QUIÉNES SERÁN LOS NUEVOS CONDUCTORES DE TEMPRANEROS EN TN

“Gracias, gracias, gracias por entenderme. Pronto contaré más…. Por ahora nos seguimos viendo por las mañanas. Se vienen proyectos muy lindos. Soy feliz. No me voy vacío, me llevo 34 años de crecimiento, de aprendizaje, de risas, de llanto, de amigos que ya no están, y de otros que seguirán siendo mis amigos. Por suerte son muchos y buenos. Los quiero. ¡¡ES HOY!!”, cerró el periodista.

Si bien todo lo referente a quién será el sucesor de Sergio en Tempraneros, un clásico número uno en su tipo, en Team Ubfal, revelaron que ya están definidos los puestos de la conducción, ya que Roxy Vázquez tampoco seguirá en ese noticiero matutino.

“Ella sigue ligada a TN, pero hay nuevos conductores para la primera mañana. Él va a tener que dejar un histórico trabajo de muchísimo tiempo”, dijo Luca Prensa, para revelar a continuación que los afortunados son nada menos que Mario Masaccessi y Paula Bernini. Ciudad se puso en contacto con el conductor de En síntesis, pero no obtuvo una confirmación al respecto.

