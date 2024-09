El último mes para Sergio Lapegüe fue inolvidable. Despidió sus 59 años viajando en familia y con amigos por el sur de Italia y por Grecia. Volvió y celebró sus 60 con una mega fiesta en la que lo acompañaron sus seres queridos.

Y lo remató acompañando a los Martín Fierro a su hija, Mica Lapegüe, que fue nominada por primera vez a Mejor Humorista, por su trabajo en El Galpón, programa de los sábados por la noche que ambos compartieron en 2023 y que se emitía por eltrece.

Mientras con orgullo escoltaba a su hija en la alfombra azul de la premiación más importante de la televisión argentina, Sergio Lapegüe habló en exclusiva con Ciudad sobre cómo vivió el festejo de su nueva década, los sueños que cumplió y los que aún le quedan por concretar.

Sergio y Mica Lapegüe (Fotos: Movilpress)

- Ciudad: ¿Cómo viviste la fiesta de tus 60?

- Sergio: Muy, muy bueno. Muy buena la fiesta, divertido. La verdad es que nos encanta disfrutar.

- Mica: A él le encanta cumplir años y le encanta festejar.

- Sergio: ¡Me encanta más festejar que cumplir años! Pero estuvo muy divertido. Sí, la verdad que fue una fiesta bárbara. Me sorprendieron en el canal los chicos (de TN) con un colectivo del trencito de la alegría.

Me engañó Bochi (su esposa) y me llevó al canal, a la puerta del canal y me llevaron adentro del colectivo. Y de pronto, llegué a la fiesta ya embebido en alegría.

“Estoy feliz. Yo estoy lleno. Estoy bien. Tengo todo. Ya cumplí todos mis sueños”.

- Ciudad: Vos que siempre inspirás tanto a cumplir sueños, hablás mucho de seguir para adelante a quienes te conocemos, a quienes te escuchamos, tanto en la radio como en la tele... ¿Qué sueños te quedan por cumplir todavía?

- Sergio: La verdad estoy feliz. Yo estoy lleno. Estoy bien. Me va bien en la radio, vamos primeros. Me va bien en la tele a la mañana, vamos primeros. Tengo una familia hermosa.

Mis hijos siguen viajando con nosotros. Mi mujer es lo máximo. Mis amigos son mis amigos de toda la vida. Estoy haciendo música, presento mi libro, conduzco eventos, tengo todo.

Ya cumplí todos los sueños. A lo mejor, no sé... me quedaría ganar un Martín Fierro de aire, porque de cable ya tengo. En radio, también lo ganamos. La verdad, no tengo sueños pendientes.

Quiero disfrutar. Estoy bien, estoy lleno. Quizás viajar, disfrutar...

Sergio Lapegüe y su mujer, Bochi (Foto: Movilpress)

- Ciudad: ¿Y qué soñás para tus hijos que recién empiezan?

- Sergio: Que sean felices con lo que hacen, que disfruten cada paso. Yo se lo dije a ella (a Mica), hace como cinco o seis años: “Empezá a disfrutar este proceso que es el del crecimiento, porque es lo más maravilloso que hay... porque cuando llegaste, llegaste”.

- Mica: Sí, también es a dónde uno llega... como que, en realidad, la cosa es eso: disfrutar el pasito, pasito, pasito...