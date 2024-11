El escándalo entre el Pocho Lavezzi y su expareja, Natalia Borges, estalló cuando ella expuso públicamente que él aún la buscaría por redes sociales a pesar de que está de novio y acaba de convertirse en padre.

Con firmeza, el exfutbolista desmintió los dichos de su ex en diálogo con Juan Etchegoyen. Y ella, muy enojada, se comunicó con el periodista para reivindicar su versión, remarcando que él sería quien miente en esta tormentosa historia.

Natalia volvió a apuntar contra Pocho.

“Recordemos que Ezequiel la trató de mentirosa en esa charla que mantuvo conmigo y ahora es ella la que decide hacer un fuerte descargo. Está bastante enojada con esta desmentida y redobla la apuesta”, adelantó el comunicador en Mitre Live.

ASÍ REACCIONÓ NATALIA BORGES A LA DESMENTIDA DEL POCHO LAVEZZI

Pocho Lavezzi desmintió a Natalia Borges, que afirma que él aún la busca, y ella reaccionó sin filtro.

“Hola Juan, ¿cómo estás? Me sorprendería que hubiera dicho la verdad porque él vive de mentiras. Dice que soy una mentirosa para intentar salvar lo que tiene con su nueva novia. Y él también me hizo eso a mí. Ahora es su problema...”.

“Solo quiero paz y si ya no me molesta no haré nada más. No tengo más tiempo que perder con él”, sentenció en diálogo con Juan Etchegoyen.