Enfocado en la música y en su familia, el Polaco pasó por Socios del Espectáculo y habló a fondo de su vida: desde su presente amoroso con Barby Silenzi hasta sus ex amores, como Karina La Princesita y Silvina Luna.

En ese marco, el cantante se despegó de la fama de infiel: “Si la tenés que hacer, la tenés que hacer con mucha carpa. Renegás más en el protocolo de hacer las cosas que terminás diciendo ‘no hago nada’. Me quedo en casa durmiendo. Justicia por mano propia y a dormir. Te ahorrás quilombos”.

EL POLACO HABLÓ SOBRE LA INFIDELIDAD Y TUVO UN TREMENDO FALLIDO EN VIVO

“¿Te considerás infiel por naturaleza?”, le retrucó Rodrigo Lussich al Polaco. Y respondió: “No. No soy infiel, ustedes me hacen infiel. Me encantan las mujeres. Uno tiene los ojos para ver, pero hasta ahí llegamos”

Sin embargo, segundos después el Polaco tuvo un tremendo acto fallido en vivo: “Si no estuviera tan expuesto sería un poco más infiel”.

Consciente de sus palabras, el cantante se corrigió y afirmó estar en un gran presente con Barby y feliz con su familia: “Estoy muy enamorado. Ya estoy grande. Tengo a mi familia”.

“Todo tiene su tiempo hasta que se acomoda. Es linda la paz mental. Estar con mis hijas, con mi familia, comiendo un asado”, concluyó el Polaco, asegurando que la etapa de infidelidades quedó en el pasado.

