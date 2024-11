El 22 de noviembre, APTRA (Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina) entregará los premios Martín Fierro Latino Miami en una gala exclusiva en el JW Marriott de Brickell, pero Amalia Yuyito González se bajó en vivo de la ceremonia.

La conductora de Empezar el día y actual pareja del presidente Javier Milei contó en su ciclo de Ciudad Magines (de lunes a viernes a las 10) las razones por las que tuvo que tomar esta difícil decisión.

“Estábamos hablando con Facu Ventura estos días respecto del Martín Fierro Latino, la ida a Miami. Yo estoy nominada a mejor conducción y estábamos viendo con gente de la organización si podía ir o no ir”, señaló Yuyito.

POR QUÉ YUYITO GONZÁLEZ SE BAJÓ DE LA ENTREGA DE LOS PREMIOS MARTÍN FIERRO LATINO 2024

A la hora de explicar por qué hizo esa consulta, Amalia contó que la fecha de entrega del premio “coincide con actividades con su novio”. “Son actividades oficiales, podríamos decirlo de esa manera. No quiero explayarme mucho porque las cosas son paso a paso”, agregó.

Yuyito contó que esas actividades “coinciden con visitas internacionales”. “En la evaluación sobre si me iba a Miami o me quedaba, decidió que me quedo en Buenos Aires”, explicó, mientras Facundo le prometía que “será la primera nominación de muchas”.

En LAM, Yanina Latorre opinó al respecto y dijo: “Se deben querer morir. Para mí la nominaron porque está con (el presidente Javier) Milei”. “Claro, es lo mismo que pasó con Fátima el año pasado”, coincidió De Brito.

