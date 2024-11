A poco de que Turco Naim revelara que ya comenzó los trámites de divorcio con Emilia Attias, con quien tiene a su pequeña Gina, la modelo confirmó que comenzó una nueva historia de amor.

“Estamos bien, estamos tranquilos”, atinó a decir Emilia luego de que el cronista de LAM, Rodrigo Bar, le consultara por la foto que viralizó Pochi (de la cuenta de Instagram @gossipeame y panelista de Empezar el día, el programa que conduce Yuyito González por Ciudad Magazine) donde se ve a la joven muy cerca de otro hombre.

“Emilia Attias llegando ayer a Caix con un hombre de la mano. ¿Será Guillermo Freire? ¡Me da que sí!”, había escrito Pochi en una imagen que subió a Instagram Stories donde se ve una mujer de espaldas (que sería Emilia) de la mano de un hombre.

Foto: Captura de Instagram Stories (@gossipeame) Por: Fabiana Lopez

Por último, la entrevistada ahondó en la relación que mantiene con el padre de su niña tras la ruptura y, entre otras cosas, se refirió a la crianza a distancia de Gina, después de que el actor se instalara en Ecuador: “Estaría buenísimo (que viva en la Argentina) sobre todo por nuestra hija. Todo se charla, pero bueno, hay que respetar también un poco lo que individualmente cada uno quiere hacer y en eso estamos, tratando de tener una evolución y una sabiduría superior en situaciones muy desafiantes de la vida”.

Foto: Captura (América)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

TURCO NAIM BLANQUEÓ QUÉ SIENTE POR EMILIA ATTIAS, A POCOS DÍAS DE SU DIVORCIO

Luego de haber hablado a fondo de su separación de Emilia Attias (con quien tiene a su hija, Gina) en La Noche de de Mirtha -el progama que conduce Mirtha Legrand todos los sábados a la noche por eltrece- el Turco Naim no ocultó sus sentimientos por su ex.

“Hablamos todos los días porque tenemos a nuestro solcito, porque nos llevamos muy bien y porque tenemos 20 años de amor increíbles. Nos tenemos un cariño enorme. La amo profundamente”, comenzó diciendo el actor en una nota que dio a Socios del Espectáculo.

Por otro lado, el entrevistado no dejó lugar a la duda cuando le consultaron por la posibilidad de reconquistar a la modelo: “Se dicen tantas boludeces. Primero que todo es respeto por los años que estuvimos juntos, el respeto que yo le debo a ella. Nosotros tenemos que terminar esto de una manera bella, altruista y hay cero onda de todas las cosas que dicen, pero esto es de verdad. No hay agresión, no hay pelea, ¿reconquistar qué? Esas cosas ya están”.

Foto: Captura (eltrece)

“La ventanita nunca se cierra, ni con ella está cerrada la ventanita. Lo que digo es que todo se tiene que terminar hermoso, bien y nunca se sabe la vida. Estuvimos 20 años juntos y tenemos una hija, qué se yo qué puede pasar dentro de 10 años”, cerró Naim, firme.