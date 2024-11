Muy enamorada de José “El Principito” Sosa, sorprendió que Camila Homs, al recordar el comienzo de la relación, revelara que tuvo que remarla muchísimo.

“Nos cruzamos y fue el primer flechazo. Amor a primera vista”, recordó en diálogo con el streaming Insideres. Acto seguido, habló de cuando él visitó su casa por primera vez. “En esa ocasión, pensé: ‘Es el tipo’. Me enamoré desde que pasó por la puerta de mi hogar”, sumó, muy cariñosa.

Cami contó cómo logró conquistar a José.

En este contexto, sorprendió que la expareja de Rodrigo de Paul revelara que la tuvo que “remar” muchísimo porque él, a diferencia de ella, no quería ponerse de novio.

CAMILA HOMS “LA REMÓ” PARA CONQUISTAR A JOSÉ SOSA

Camila Homs reveló que la tuvo que “remar” para que José “El Principito” Sosa quisiera ponerse de novio.

“La remé un montón. Pero ahí valió la pena todo el esfuerzo. Me esforcé porque él antes no quería ponerse en una relación seria. Venía de estar dos años soltero y yo lo conocí cuando hacía seis meses que estaba en Argentina. Entonces, quería revolear la chancleta a otro nivel. Lo agarré y quería verlo todos los días...”.

“Capaz lo ahogué, pero no tiraba las riendas. Me decía: ‘Dale, seguí. Si vos lo querés, entonces continuá. No aflojés’. Y, bueno, lo conquisté, chicas”, cerró, entre risas.