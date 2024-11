Ni bien L-Gante y Wanda Nara confirmaron su noviazgo en un vivo de Instagram, armaron las valijas y aterrizaron en Río de Janeiro para celebrar su romance, que no es aprobado por Miguel Prosi, el papá del cantante de cumbia 420.

Contundente, el señor charló con Juan Etchegoyen en Mitre Live y explicó sin vueltas por qué no cree que el noviazgo de su hijo con la conductora pueda llegar a buen puerto.

El papá de L-Gante desaprobó el romance de su hijo con Wanda.

“Capaz que a Icardi le pagaron con la misma moneda que le pagó él a un amigo, fue una icardeada tal vez lo que pasó. Le van a dar trascendencia por lo que es Wanda y Elián, no deja de ser una travesura”, afirmó, contundente.

EL PAPÁ DE L-GANTE NO APRUEBA EL NOVIAZGO DE SU HIJO CON WANDA NARA

Miguel Prosi elogió a Wanda Nara, pero no aprueba el romance de L-Gante con ella.

“Wanda me cae bien, es viva y le va a hacer poner los pies sobre la tierra, por acá sí y por acá no... El romance lo tomo como algo más en la vida de Elián, pero me asusta pensar cómo puede terminar esto cuando se separen... Yo no le veo futuro, sabés que no. Esta relación es una chiquilinada y a Wanda no le dan los números porque es mayor”, sentenció, picante.