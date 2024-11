El papelón de Lizy Tagliani con Camila Homs en lo de Susana Giménez generó aristas insólitas en la TV argentina y una de ellas fue el enfrentamiento entre Tamara Pettinato y Mica Viciconte, que no se guardó nada a la hora de responderle a la protagonista del video más polémico del año.

En su ciclo de Metro, Pettinato señaló que a Mica “le guste meterse en quilombitos y en los medios”. “Estuvo en muchos quilombos porque es la enemiga de Nicole (Neumann) que la tuvo alquilada muchos años. A ella le servía porque iba a todos los programas de chimentos y ahora ya no, entonces se mete en otros”, aseguró.

Prestos conseguir una respuesta por parte de la marplatense, que estuvo presente en el día de los polémicos dichos de Lizy con su pareja Fabián Cubero, LMA envió a Alejandro Castelo que le hizo escuchar el audio a la salida de Telefe.

MICA VICIONTE LE RESPONDIÓ CON TODO A TAMARA PETTINATO

“Estaría bueno que esta persona, Tamara, se ocupe de sus quilombos antes de hablar de los míos. Me parece que ella tiene muchos más, y sino que salga a dar explicaciones”, dijo Mica respecto a los videos junto al expresidente Alberto Fernández.

“No la conozco a Tamara la verdad, pero no es de mi agrado tampoco. Que ella me diga cómo me tengo que manejar en el medio, ella que se maneja tan bien. Que me diga, capaz que la tiene más clara que yo”, agregó.

“Todos hablan y opinan como si uno hiciera cosas malas, y los que a veces hablan decís ‘che, tenemos que mirarnos a un espejo y ver qué hicimos antes de decir tonterías’ o preguntarme, ya que ella es periodista... ¿A ver si me mandó mensaje Tamara? Mmm no, no me mandó, qué raro porque los periodistas tienen que ir a la fuente... hay tan poco profesionalismo en el medio...”, cerró Mica a pura ironía.

