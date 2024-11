Wanda Nara blanqueó su romance con L-Gante acompañándolo a una entrevista con Jorge Rial y luego besándose con él en un vivo de Instagram, y a pesar de que la relación genera más dudas que certezas, Maxi López le dio entidad y opinó muy fuerte al respecto.

El conductor de Mitre Live, Juan Etchegoyen, reveló que al ex marido de Wanda, y padre de sus tres hijos varones, no le cayó nada bien la noticia del blanqueo y lo manifestó en su círculo íntimo.

“Quiero contarte algo en medio de lo que es la repercusión del romance de Wanda Nara con L-Gante que tiene que ver con una persona del entorno de ella que es una de sus ex parejas, Maxi López, que me cuentan que no le cayó bien esto”, reveló el periodista.

Wanda Nara y Maxi López

Leé más:

Maxi López sorprendió a Wanda Nara con un gran gesto: “Cuando tu ex se pone la 10″

QUÉ DIJO MAXI LÓPEZ SOBRE EL ROMANCE DE WANDA NARA CON L-GANTE

“Yo le escribí a Maxi para corroborar esto que te estoy contando pero hasta ahora no me respondió. Una persona del círculo íntimo me dice ´hablá con Maxi porque no le cayó bien esto´ yo no creo que Maxi responda porque no es de meterse en estos temas”, especuló.

“Es cierto que Wanda no puede ponerse de novia con una persona que les caiga bien a todos, el corazón marca el rumbo. Es lógico quizás que a Icardi no le caiga bien esto pero la noticia es que a Maxi López le cayó mal este noviazgo de Wanda con L-Gante”, afirmó Juan.

“Y pregunté por qué le cayó mal y en esa respuesta me dicen que una cosa son los rumores y otra cosa es la realidad con los besos en el vivo de Instagram y me dicen el textual: ´no queda bien parada la familia´. Si Maxi me responde más tarde lo diré mañana”, adelantó.

Wanda Nara y L-Gante (Foto: instagram/wanda_nara)

Leé más:

Así de grande está la hija de Maxi López y Daniela Christiansson

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.