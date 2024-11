Luego de idas y vueltas, Wanda Nara y L-Gante dejaron de jugar a las escondidas y confirmaron su romance ante la prensa.

A uno de los programas que fue el cantante de RKT fue al de Jorge Rial y la exesposa de Mauro Icardi fue su acompañante detrás de cámara.

Sin embargo, el afectuoso saludo entre Wanda y el conductor de Argenzuela no faltó y Ángel de Brito se despachó con un picante comentario.

“Wanda confirmó a la tarde y a la noche hizo el vivo a los besos”, dijo el anfitrión de LAM, luego de ver una nota de la feliz pareja saliendo del programa de Jorge, enamorados y afirmando estar en un vínculo amoroso.

Acto seguido, en LAM pusieron al aire un video de Wanda Nara y Jorge Rial abrazados detrás de cámara y Ángel expresó, sin filtros y recordando el ingreso de la empresaria al medio artístico: “¡Mirá cómo se abraza con Rial! Es culpa de Rial Wanda. Él la creo”.

CUÁL FUE EL RADICAL CAMBIO DE VIDA DE L-GANTE DESDE QUE ESTÁ CON WANDA NARA

L-Gante habló como nunca de su vínculo íntimo con Wanda Nara en su mano a mano con Carmen Barbieri en Mañanísima.

Incluso, el cantante de RKT reveló que desde que la exesposa de Mauro Icardi está a su lado cambió radicalmente su vida para bien.

Carmen Barbieri: -A Wanda, ¿tenés qué demostrarle quién sos? ¿Ella te cree a vos?

L-Gante: -Normal. Yo soy espontáneo con todas las personas y, la verdad, con ella el último tiempo estuve bastante bien, bastante centrado, relajado. No me drogo más, no escabio más, no fumo más.

Carmen: -¡Vamos todavía! ¿No fumás porro tampoco?

L-Gante: -No. Cero, cero, este tiempo.

Carmen: -Hacé una carrera limpia. No tenés techo.

L-Gante: -Quiero estar enfocado.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.