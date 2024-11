“No podemos hacernos los distraídos”, dijo Laura Ubfal cuando decidió en hablar en su ciclo de América sobre la denuncia mediática por violencia de género que pesa sobre Cristian U, quien hasta la semana pasada formaba parte de su staff.

En ese sentido, la conductora de Team Ubfal aseguró que el ex Gran Hermano, que en la actualidad se encuentra participando de Cantando 2024, decidió dar un paso al costado durante la semana y por eso su lugar fue cubierto este fin de semana por Oliver Quiroz.

En esta línea, Ubfal sacó al aire a Fernando Cristino, el representante de la ex del DJ, Daiana De los Santos, que aseguró que decidió ayudar a su amiga para que denuncie al ex Gran Hermano, que la tiene “amenazada con la difusión audios y videos íntimos”.

QUÉ DIJO CRISTIAN U SOBRE LA DENUNCIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN SU CONTRA

“En este ambiente no nos chupamos el dedo y entiendo que la novelita de que Daiana andaba con el Conejo (de Gran Hermano) vino bien para darle un poco de promo a los dos para el verano, etc”, dijo Ubfal, dando a entender que la denuncia no pasará de lo mediático, y antes de darle aire a su ex panelista para el descargo.

Segundos más tarde, Cristian Urrizaga salió al aire desde un barco en el Nordelta, enfatizó en que “lo que filtraron es un audio de hace dos años”. “No es un audio de ahora, es un audio de hace dos años, que es totalmente de la vida privada. La realidad es que es una cag… lo que pasó, es algo que no está bueno para las parejas…Es algo que vivimos nosotros dos y que lo pudimos solucionar”, aseguró.

“No es que pasó la semana pasada, y una persona filtró el audio tratando de buscar fama”, agregó el ex Gran Hermano, que aseguró que con su ex “tiene una relación increíble”. “Por eso a ella la buscan por todos lados y no sale a hablar. (…) Hoy tuve una charla con ella y realmente nunca existió eso. Ella me dice ‘Gordo, quedate tranquilo, yo no voy a a decir ninguna pelotu…, vos no digas ninguna pelotu…”, agregó.

