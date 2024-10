Con la separación de Pampita y Roberto García Moritán convertida en un hecho, la modelo ahora espera que se termine el trámite de divorcio para poder empezar una nueva etapa en su vida, pero al mismo tiempo le apareció una lista de famosos que se postulan como “candidatos”.

En Entrometidos, Carlos Monti contó este miércoles que habría una larga fila de empresarios que estarían dispuestos a invitar a la modelo a rehacer su vida, o por lo menos a cenar ahora que su matrimonio con el ministro pasó a la historia.

Foto: Web

Leé más:

La mamá de Moritán desmintió a Pampita y la advirtió: “Tengo todo grabado”

UN GANADOR DE GRAN HERMANO LE PIDIÓ A PAMPITA LA OPORTUNIDAD DE HACERLA FELIZ

En este sentido, Laura Ubfal y sus panelistas decidieron repasar los mensajes de Pampita y Moritán que ella viralizó este fin de semana. Así las cosas, se pudo ver que una de las capturas tenía un video de Pampita “medio beboteando” que la modelo le habría enviado a su entonces esposo.

“Esa foto o video de Pampita…. Yo veo ese video y me pregunto ¿cómo podés engañar a una mujer así. ¡Discúlpenme!”, adujo Guille Barrios. “No hay mujer en el mundo que pueda compararse a Pampita a cara lavada”, agregó.

“Yo creo que tenemos que hacer una campaña para que le dé una posibilidad o una cena a Cristian U. Viendo esa foto me convenzo de que sí, y yo no le voy a mentir, lo juro”, agregó el panelista, ex ganador de Gran Hermano.

Pampita /Fuente: Imagen subida a Instagram por Pampita)

Leé más:

Viviana Colmenero atacó furiosa a Cristian U y recibió una letal respuesta: el tremendo cruce en redes

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.