En Team Ubfal revelaron que Ezequiel “El Pocho” Lavezzi habría sido internado nuevamente tras una recaída. Además, su expareja, Natalia Borges, lo expuso en redes sociales acusándolo de escribirle a pesar de estar en pareja con la madre de su hijo.

En este contexto, Juan Etchegoyen se comunicó con el exfutbolista para saber si es verdad que estaría nuevamente rehabilitándose en Suiza. “Se dijo que Ezequiel había sido internado en Suiza. Bueno, quiero contarles que este fin de semana hablé con él”, expresó el comunicador en Mitre Live.

Pocho negó haber estado internado.

“Me encontré con un Pocho muy tranquilo que generosamente me respondió para aclararme algunas cosas. Le pregunté por su salud y también por los dichos de Natalia”, sumó el periodista, antes de citar los contundentes dichos del Pocho.

¿QUÉ DIJO EL POCHO LAVEZZI SOBRE SU SUPUESTA INTERNACIÓN?

El Pocho Lavezzi negó su internación en Suiza. “Me dice que todo lo que salió de la internación es mentira. Me dice ‘estoy espectacular, no entiendo por qué dicen todo lo que hablan, pero bueno, yo no hablo de mi vida privada; te agradezco por preguntar’”, contó Juan Etchegoyen.

Y se despidió tildando de mentirosa a su ex, Natalia Borges. “El Pocho sobre Natalia Borges me dice que todo lo que compartió en sus redes sociales ‘no es real’. De esa manera define lo que ocurrió aquel domingo que su ex pareja empezó a compartir esos chats”, sentenció el comunicador.