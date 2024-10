A poco de que la Justicia de a conocer si Elián “L-Gante” Valenzuela será absuelto o quedará preso después del juicio que llevó adelante tras ser denunciado por privación ilegítima de la libertad, amenazas agravadas y daños, Claudia Valenzuela (la mamá del cantante) abrió su corazón y compartió cómo se siente en estas instacias.

“Ayer a la tarde hablé con Elián y somos medio iguales, siempre la buena actitud, los nervios y la ansiedad, la llevamos por dentro. Aunque llega un momento que te quebrás y ya no lo podés tapar. Pero, ante todo, lo vi tranquilo”, comenzó diciendo Claudia en Mañanísima, el programa que conduce Carmen Barbieri por eltrece.

“Hay que hacerle frente a lo que venga, con fuerza. Y así. Hay que estar tranquilo para pasar este momento que parece interminable. No llega más el día y no llegan más las horas”, agregó. Y cerró, firme: “Yo voy a estar en la sentencia. Me van a ver que estoy ahí”.

Foto: Web

L-GANTE REVELÓ CÓMO VIVE LAS INSTANCIAS FINALES DE SU JUICIO

A poco de que se conociera que la fiscalía pidió que Elián “L-Gante” Valenzuela sea condenado a 7 años de prisión en medio del juicio que lleva adelante tras ser denunciado por privación ilegítima de la libertad, amenazas agravadas y daños, el cantante rompió el silencio y reveló cómo vive este proceso.

“Yo estoy bien, como siempre. Capaz que siempre digo lo mismo, pero bueno, estoy tranquilo, calmado y ocupándome. Utilizo esta vivencia que tengo para aprender y analizar cómo se manejan todos los profesionales que están acá haciendo su labor”, comenzó diciendo el músico en una nota que dio a Poco correctos, el programa que conducen Pollo Álvarez y Chino Leunis por eltrece.

“Y sobre mi caso, ocupándome todos los días, tratando de llegar al horario, de hacer las cosas que hay que hacer y con ganas de que termine, que se resuelva y de que salga todo bien, así yo me enfoco en lo que me tengo que enfocar y puedo disfrutar de mi vida, mi familia y mi trabajo, que lo disfruto mucho”, agregó.

Foto: Captura (eltrece)

Asimismo, el artista reveló qué le gustaría estudiar la carrera de abogacía: “Es porque al ver a los abogados acusantes, cómo se dirigen de forma desagradable frente a un juez, frente a tantos profesionales, me da desagrado y creo que, si yo lo fuera, sería mucho mejor que ellos”.

“Ellos me apuntan como si fuera un extraterrestre que vive en otro universo, tienen un delirio estelar. Esas son personas a las que yo les llamo ‘los voladores’. Pero bueno, no pasa nada”, cerró L-Gante, contundente, sobre las personas que lo denunciaron.