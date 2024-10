Nacho Castañares cumplió 22 años y su novia, Coti Romero, lo sorprendió con un festejo sorpresa. La joven decoró la habitación con globos con forma de corazón y guirnaldas rojas junto a carteles que expresan “feliz cumpleaños”.

Además, Coti se sumó el desafío de comprarle a su pareja, a quien conoció en la casa de Gran Hermano 2022, 22 regalos; uno por cada año de vida. Y el último, sin dudas, impactó al cumpleañero.

Coti sorprendió a Nacho con su último regalo.

Nacho quedó en shock cuando, al abrir una cajita roja, encontró pasajes para viajar en pareja ¡a Disney! con intención de recorrer juntos los parques temáticos de la tierra fantástica que aman chicos y grandes.

LA EMOCIÓN DE NACHO CASTAÑARES POR EL REGALO DE COTI ROMERO

La pareja hizo eco del momento en el que Coti Romero le entrega a Nacho Castañares los pasajes para viajar juntos a Disney.

“Este ya lo esperabas igual”, le dijo Coti, mientras Nacho abría el regalo. “Mentira, ¿me estás jodiendo?”, respondió él, sorprendido.

“No me digas que no lo esperabas”, insistió ella. “Te juro que no. Te amo. Te juro que no lo esperaba”, cerró él, muy emocionado, mientras la abrazaba y besaba.