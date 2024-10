El romance entre Coti Romero y Nacho Castañares peligra con perder el equilibrio por la feroz pelea con sus exparejas, Alexis “Conejo” Quiroga y Lucila “La Tora” Villar.

“Se reflotó la feroz interna. Está todo tan mal que hasta al aire se tiran palos. Y la culpa de todo la tienen los protagonistas, porque sentimentalmente hicieron todo mal”, aseguró Juan Etchegoyen en Mitre Live.

Coti y Nacho, enamoradísimos.

En este contexto, el comunicador contó que la Tora y El Conejo habrían hecho una brujería contra Coti y Nacho con intención de separarlos. “Están pasando cosas que merecen ser contadas. Como, por ejemplo, la alianza que han hecho la Tora y el Conejo para batallar contra sus ex después de meses de la ruptura”, aseguró, contundente.

LA TORA VILLAR Y EL CONEJO QUIROGA HABRÍAN HECHO UNA BRUJERÍA CONTRA NACHO CASTAÑARES Y COTI ROMERO

Juan Etchegoyen contó en Mitre Live que Lucila “La Tora” Villar y Alexis “Conejo” Quiroga estarían haciendo todo lo posible por atentar contra el amor de la parejita.

“A mí alguien me dijo que tanto la Tora como el Conejo no los pueden ver juntos a Nacho y Coti. Van a hacer cualquier cosa para separarlos y me pareció un montón. Si esto es cierto, no sé qué les molestará si ya pasó bastante tiempo...”.

“Me describieron esta semana el modus operandi de los ex Gran Hermano para afectar la pareja de ellos, hasta incluso me dijeron que le pidieron un trabajo a una bruja”, sentenció Juan.