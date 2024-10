A cinco meses de lo que fue su escandalosa separación de Christian Nodal (con quien tiene a su hija, Inti) y después de que su ex se casara con Ángela Aguilar, a quien blanqueó a poco de la ruptura, Cazzu se mostró muy divertida en un boliche con otro cantante y los rumores de romance no tardaron en llegar.

“¡El viernes estuvo Cazzu en Rose, un boliche muy conocido de Ramos, fue con Doble P, otro cantante, que dio un show!”, detalló Pochi (de la cuenta de Instagram @gossiepame y panelista de Empezar en el día, el programa que conduce Yuyito González por Ciudad Magazine) en las redes.

“No sé qué pasará ahí. ¿Amigos o sucederá algo más?”, indagó, despertando todo tipo de especulaciones sobre si Cazzu habrá apostado nuevamente al amor.

La boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar se llevó a cabo en San Gabriel de las Palmas, en el estado de Morelos, en México. El padrino habría sido Marc Anthony y el “concierto comestible” que ofrecieron estuvo dirigido por la chef mexicana Gabriela Ruiz.

A menos de un mes de la separación de Christian Nodal y Cazzu, quienes se convirtieron en padres de una beba, Inti, él ya presentó a su nueva novia, Ángela Aguilar.

Quien hizo eco de la noticia en X (ex Twitter) fue Cris Vanadía, que compartió la primera foto de Christian con Ángela e hizo eco de las declaraciones de ella, que sorprendió al aclarar que su relación con el ex de la cantante no es nueva.

“No es una nueva relación, es la continuación de una historia que la vida nos hizo pausar para poder crecer y extrañar. Porque cuando nos dejamos ir, al regresar, fuimos más nuestros”, expresó la cantante en diálogo con Hola! Américas.