A 8 meses del nacimiento de Inti, su primogénita, Cazzu y Christian Nodal anunciaron mediante un comunicado en Instagram que tomaron la drástica decisión de separarse.

En este contexto, Juan Etchegoyen contó en Mitre Live los supuestos motivos que habrían llevado a la cantante a ponerle un punto final a su relación con Nodal. “Los detalles son sensibles”, adelantó el comunicador.

“Ella le hacía reclamos a Nodal con el tema paternidad”.

“Desde que fueron padres de Inti las cosas cambiaron y al parecer ella le hacía reclamos a Nodal con el tema paternidad, no porque no esté presente, sino porque no la habría ayudado con todo lo que implica tener un hijo”, sentenció el comunicador, con firmeza.

QUÉ HABRÍA DICHO CAZZU ANTES DE SEPARARSE

Además de remarcar que Cazzu fue quien habría tomado la decisión de que su vínculo con Nodal llegue a su fin, Etchegoyen dio más detalles sobre el supuesto hartazgo de la cantante.

“Ella estaba muy cansada de compartir la vida con alguien que no le daba bolilla”.

“Ella estaba muy cansada de compartir la vida con alguien que no le daba bolilla y fuentes cercanas a la pareja me decían ‘parece que él no se enteró de que fue padre’. La decisión de separarse la tomó ella porque sentía que esto no daba para más, hace meses que vienen mal”, cerró Juan aclarando que no habría terceros en discordia.

