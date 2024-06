En medio del escándalo por la confirmación del noviazgo de Ángela Aguilar con Christian Nodal a un mes de que él se separara de Cazzu, con quien es padre de su hija Inti, Juan Etchegoyen dio picantes detalles en Mitre Live.

“Más allá de que parecería que ser padre a Nodal mucho no le gusta, hay hace tiempo una relación con Ángela que recién blanquea. No me sorprende mucho porque no es la primera vez que nos enteramos de una infidelidad, el tema es el trasfondo de todo esto”, comenzó el comunicador.

Y fue a fondo. “Estamos hablando de una relación que arranca al poco tiempo que Cazzu dio a luz. Ya eso habla mal de Christian, pero eso no es todo, me dicen que Ángela le dio un ultimátum para que deje a Cazzu y hubo una charla donde le puso por lo menos una condición”, sumó, picante.

EL SUPUESTO ULTIMÁTUM DE ÁNGELA AGUILAR A CHRISTIAN NODAL

Juan cerró revelando el supuesto ultimátum que Ángela le habría puesto a Christian

“Cuando ellos cumplen una cierta cantidad de meses juntos, hablo de Ángela y Christian, a ella no le gustaba el papel de la tercera en discordia y le habría pedido a él que la deje de una vez por todas a Cazzu e incluso le advirtió que ella pensaba en salir a hablar púbicamente para dejarlo mal parado...”.

“Él hizo todo para que ella se entere de la relación porque no quería tomar esa decisión y sabía que si Cazzu se enteraba, ella lo iba a dejar, cosa que finalmente sucedió”, sentenció Etchegoyen.