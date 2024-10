Luego de que Emma Hemig, la esposa de Bruce Willis, se mostrara muy triste y preocupada por el avance de su enfermedad, demencia frontotemporal, una de las hijas del actor, Rummer, compartió una foto de su padre junto a su nieta, Louetta, que impactó en Instagram.

Es importante remarcar que, hace cuatro meses, Emma ya había contado que Bruce, por el deterioro de su salud, perdió la capacidad de hablar. Sin embargo, siguen luchando contra su diagnóstico en familia.

Bruce y su nieta.

En esta oportunidad, fue Rummer, una de las hijas del actor, quien posteó una foto de Bruce sosteniendo a upa a su nieta. Junto a la postal, escribió un mensaje que conmovió a sus seguidores.

EL SIGNIFICATIVO MENSAJE DE RUMMER WILLIS POR EL PRIMER AÑO DE SU HIJA

Rummer Willis sumó un dulce mensaje para su hija, que cumple un año, al pie de la foto con Bruce Willis.

“Oh, mi pequeña hija, no puedo creer que ya tenés un año. El año pasado, con vos, fue el mejor año de mi vida. Nunca conocí un amor como el tuyo. No puedo creer que me eligieras para que sea tu mamá. Todos los días crecés y aprendés, sos mi más profundo amor”, le dedicó, muy dulce.