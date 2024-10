La tragedia de Juanita Sirimarco, la nena de 13 años que murió de un shock séptico a cuatro días de regresar a Posadas de su viaje de egresados a Carlos Paz, causó consternación y su madre clamó por Justicia.

“Estoy mal, estoy rota. Pero con toda la fuerza que me da mi hija para poder buscar Justicia por lo que le hicieron”, comenzó Claudia Díaz desgarrada en Poco Correctos.

Firme, la mujer continuó: “Yo lo único que estoy haciendo es hablar la verdad ante los medios. Tanto la escuela como la empresa (de viaje de egresados) se están escudando con sus abogados y salen a hablar”.

Pollo Álvarez quebrado por el caso de Juanita Sirimarco.

Con el devenir del descargo, Claudia estremeció a todos en el estudio al exclamar: “Al final, nadie tiene la culpa y hay una muerte, la muerte de mi hija”.

EL SUFRIMIENTO DE JUANITA SIRIMARCO

“Tengo todo el minuto a minuto que me mandó la maestra de cómo Juanita estuvo sufriendo”, siguió la mujer indignada con la profesora que se suponía velaba por su niña.

Virginia Gallardo quebrado por el caso de Juanita Sirimarco.

En ese punto reveló: “Cuando hablé con mi hija me dijo ‘no puedo más, bajame’. (…) Estaba muy deshidratada, me dijo que no podía pararse”.

Claudia, la mamá de Juanita Sirimarco en Poco Correctos.

“Cuando me entregaron a mi hija tenía los ojos rojos y la boca negra. Ahí me di cuenta de que estaba todo mal. (…) Mi hija vino deshidratadísima, cianótica, el corazoncito de ella ya no estaba latiendo bien, tenía la presión bajísima, ya no hablaba…”, manifestó para helarle la sangre a todos.

“Cuando me entregaron a mi hija tenía los ojos rojos y la boca negra. Ahí me di cuenta de que estaba todo mal. (…) Mi hija vino deshidratadísima, cianótica, el corazoncito de ella ya no estaba latiendo bien, tenía la presión bajísima, ya no hablaba…”.

Una vez en el hospital de Posadas, Juanita fue directo a terapia intensiva. “Tu bebé está grave, llegó tarde”, le blanquearon los médicos desesperados.

“La ley divina también va a caer sobre ellos”, cerró la mamá de Juanita Sirimarco en un grito por Justicia.