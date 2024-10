Durante casi una década, Silvia Fernández Barrios fue la cara femenina de Nuevediario, el emblemático noticiero del Canal 9 Libertad de Alejandro Romay, y de esa manera le tocó cubrir muchos de los acontecimientos más memorables, entre ellos la boda de Susana Giménez y Huberto Roviralta.

Ese matrimonio de Susana, que terminó abruptamente en 1998 cuando la conductora descubrió su infidelidad con la vedette Flavia Miller que se terminó el idilio, pero ahora Fernández Barrios señaló que en una entrevista que le hizo en el momento de la boda, él “mostró la hilacha”.

En una entrevista que le brindó a Héctor Maugeri para +Caras, la periodista contó la fea situación que tuvo que vivir con el entonces polista que hoy vive radicado en Uruguay, un abuso según calificaron este domingo en El run run del espectáculo.

QUÉ LE HIZO HUBERTO ROVIRALTA A SILVIA FERNÁNDEZ BARRIOS DURANTE UNA ENTREVISTA CON SUSANA GIMÉNEZ

“Nunca lo dije públicamente. Estoy pensando si debiera decirlo o no debiera decirlo”, adelantó Fernández Barrios a sabiendas que el expolista suele demandar a aquellos que hablan sobre él en los medios. “Lo voy a contar. Mira con quién se casó Susana”, adelantó.

“Estábamos haciendo estas notas del casamiento, y entonces le digo a Susana ‘Le tengo que hacer a Huber también’. Estábamos en el living, en la mesa del comedor. Entonces me dice ‘No, olvídate, Uber no va a hablar, que esto que lo otro”, recordó Fernández Barrios.

“Bueno, llega Uber y le ´¿Podemos hablar?’ Yo no lo conocía, pero me dijo ‘Bueno, dale’”, dijo Silvia, que contó que ella se sentó entre los dos. “Empiezo a hacer la nota y siento que una pierna sube por mi pierna y pensé ‘No puede ser tan hijo de tal por cual’. Yo seguí haciendo la nota, me fui, no lo conté nunca, esta es la primera vez que lo cuento”, agregó.

“No te lo tengo que jurar porque te imaginas que no me voy a inventar algo así. Yo no lo podía creer. Me lo encuentro cuando ya se había separado de Susana, años más tarde. No sé si fue en El cielo o dónde me dice ‘Vos y yo tenemos algo pendiente’”, cerró la periodista.

