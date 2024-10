Gustavo Cordera, que está viviendo en Uruguay, ya que tiene una casa en La Paloma, habló de su nueva vida consumiendo sustancias como hongos, aceite de cannabis y ayahuasca.

“Desde hace muchísimos años tengo interés y experimento con medicina sagrada, no solamente con hongos sino con ayahuasca y aceite de cannabis. Me interesa la expansión de la conciencia...”

“Los hongos son como las neuronas del planeta tierra, todas las plantas se comunican a través de ellos, charlan y se sienten. El hongo viaja a través de la eternidad llevando información a distintos lugares del universo. Nos da la posibilidad de acceder a ella en un momento donde la mente está intervenida. Eso nos da vitalidad tanto física como mental y, espiritualmente, nos aporta conocimiento y conciencia”, aseguró Cordera en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

¿CÓMO ES EL CONSUMO DE GUSTAVO CORDERA?

“Estoy experimentando, los chicos me prepararon una dosis de microsilina y todos los días, cuando me levanto, vivo un día más calmo, alegre y consciente; produce sinapsis, todas las neuronas se vuelven a encender. La memoria y el bienestar mejoran muchísimo. Ya no voy a un médico a que me diga cómo sanarme, sino que yo busco esa manera de sanación...”.

“Todo es activado por estas maravillas. Tengo más percepción, estoy más sensible y más receptivo. Tomo contacto con lo que me sucede. El señor que está ahí mirando tenía una depresión que no lo dejaba dormir más y gracias a todo esto salió adelante”, sentenció.