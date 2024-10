A pocas semanas del escándalo entre Lucía Maidana y Florencia Regidor, exparticipantes de Gran Hermano 2023, la primera invitó a la segunda a subirse al ring.

Es importante rememorar por qué nació el conflicto entre ambas. Florencia se separó de Nicolás Grosman por una infidelidad de él. Al poco tiempo, Lucía fue señalada como la tercera en discordia.

Lucía empezó boxeo.

Si bien se confirmó que el beso entre Lucía y Nicolás existió, afirman que se habría dado tras la separación de Florencia. Sin embargo, entre las exhermanitas aún hay tensión.

LUCÍA MAIDANA DESAFIÓ A FLORENCIA REGIDOR

Lucía Maidana empezó boxeo y dijo en el stream de Los Bros que le gustaría tirar guantes con Florencia Regidor.

En un ida y vuelta con Martín Ku y con su novia, Marisol, en República Z, admitió que le gustaría subirse al ring con su excompañera.

“Sería re alto el rating”, sentenció Luchi, con picardía.

Lucía quiere pelear contra Florencia.

CUÁL FUE LA RESPUESTA DE FLOR REGIDOR A LUCÍA MAIDANA

“Nunca peleé con nadie, pero vivo en Lomas de Zamora. Sinceramente, me cagué de risa, me dio gracia que diga lo del rating y eso. No me voy a enojar, pero el tupé que tiene”, contestó Regidor.

“No me interesa hacer nada por rating ni pelear con nadie. Ni invitaría a pelear a alguien. Así que Lu, te mando un beso y ojalá consigas a alguien para la velada”, cerró.