Luego de haber recurrido a las redes para compartir con sus seguidores la emoción que siente por su hija Olivia (la hija que tuvo con Juliana Giambroni, con quien también tiene a Milo) al cumplir 15 años, Mariano Martínez mostró la intimidad de la fiesta a la que asistieron sus seres queridos.

La cumpleañera tuvo tres cambios de ropa y lució muy orgullosa cada uno en el salón que fue cuidadosamente decorado y ambientado con luces tenues, que fue retratado por los distintos invitados que dijeron prsente al gran evento.

Además, una de los momentos más emotivos que se vivió fue cuando Olivia y Mariano bailaron el vals frente al resto de sus conocidos, quienes aprovecharon para inmortalizarlo en los posteos que se vio más tarde en el Instagram Stories del galán.

Foto: Captura de Instagram Stories (@marianom78)

Algunos de los que dijeron presente fueron: Christian Sancho, junto a su pareja Celeste Muriega, Rulo Schijman con Gabriela Sari y Camila Cavallo, ex de Martínez y mamá de su hija menor, Alma. Como era de esperarse, la actual pareja de Mariano, Triana Ybañez, también asistió con un impactante look y se los pudo ver muy acaramelados y disfrutando de cada minuto de la celebración.

Foto: Captura de Instagram Stories (@marianom78)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

EL DULCE MENSAJE DE MARIANO MARTÍNEZ A SU HIJA POR SUS 15 AÑOS

En medio de la emoción por el cumpleaños N°15 de Olivia (la hija que tuvo con Juliana Giambroni, con quien también tiene a Milo), Mariano Martínez recurrió a las redes y enterneció a sus seguidores con su dulce posteo.

“Mi primera hija, me acuerdo de que antes que nazcas te soñé y fue un sueño bien clarito, vi tu cara, tu mirada, me sonreíste y me desperté. Así igualita como te soñé, fuiste. Hoy ya con quince te veo una persona con sus ideales bien claros y sus valores también. Buena hermana, amiga, prima, compañera, nieta e hija...”, comenzó diciendo el actor en Instagram.

“Defendés tus sentimientos, pensamientos, sabés quién sos y también sabes escuchar. Me hace sentir mucho orgullo y felicidad verte así tan grande. Que todos tus sueños más anhelados se te cumplan”, agregó. Y cerró, visiblemente emocionado: “El 11 a festejar con todo, te amo infinito. Feliz cumpleaños, hija”.