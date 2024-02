Marcela Kloosterboer, que formó una familia con Fernando Sieling, sorprendió al revelar el detalle que todavía la mantiene unida a su exnovio Mariano Martínez. Los actores se conocieron y enamoraron en las grabaciones de Son Amores, que se emitió del 2002 al 2003. Y aunque podríamos considerarlo un romance vintage, aún sigue encontrándose.

“¿Te hablás con Mariano?”, le preguntaron a la actriz en Socios del espectáculo (eltrece). “No hablo, pero tengo re buena onda. Nos encontramos porque él manda a los hijos al mismo colegio que van los míos”, reveló Marcela, entre risas, sorprendiendo a los conductores.

Tiempo atrás, la artista había contado que no la pasó del todo bien durante su relación con Martínez. “Estaba en la cresta de la ola y no era fácil estar con el galancito del momento. Él salía a bailar con Nicolás Cabré y era un quilombo. Por ahí después salía algo en la prensa... Tal vez yo estaba comiendo con Mariano y le decían algo adelante mío. Quieras o no pasaron 15 años y eran otras épocas, era otro el respeto de mujer a mujer”, había dicho.

MARCELA KLOOSTERBOER CONTÓ EN QUÉ MOMENTO SINTIÓ MAYOR EXPOSICIÓN MEDIÁTICA

“¿Qué momento sentiste más exposición?”, indagó Paula Varela y ella confesó: “Cuando hacía Son Amores que estaba de novia con Mariano (Martínez)”.

“Y no sé por qué me escondía... por ahí recién empezás a salir y no sabes si va a funcionar o no, no quería contar nada, no quería que salga en todos lados”, explicó.