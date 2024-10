Olivia, la hija de Mariano Martínez con su expareja, Juliana Giambroni, cumplió 15 años y su papá, siempre muy cariñoso con su familia, le obsequió un posteo especial.

Nostálgico, el actor posteó en Instagram un video retro en el que se ve a su hija, cuando era muy chiquita, cantando en inglés mientras él, muy orgulloso, la filmaba.

Olivia cuando era chiquita.

“Llegaron los 15 años y me cuesta creerlo, uno sabe que rápido no sucedió, porque vivimos muchas cosas hermosas en todas las etapas. Solo que al mismo tiempo parece que fue ayer que cantabas en este video tan chiquita, linda, traviesa. Viendo vídeos y fotos, buscando, vi como disfrutamos tantas cosas y fuimos creciendo juntos”, escribió el artista.

EL DULCE MENSAJE DE MARIANO MARTÍNEZ A SU HIJA POR SUS 15 AÑOS

Mariano Martínez remarcó lo mucho que cambió su vida a partir del nacimiento de Olivia.

“Mi primera hija, me acuerdo de que antes que nazcas te soñé y fue un sueño bien clarito, vi tu cara, tu mirada, me sonreíste y me desperté. Así igualita como te soñé, fuiste. Hoy ya con quince te veo una persona con sus ideales bien claros y sus valores también. Buena hermana, amiga, prima, compañera, nieta e hija...”.

Olivia en la actualidad con su papá y su hermano.

“Defendés tus sentimientos, pensamientos, sabés quién sos y también sabes escuchar. Me hace sentir mucho orgullo y felicidad verte así tan grande. Que todos tus sueños más anhelados se te cumplan. El 11 a festejar con todo, te amo infinito. Feliz cumpleaños, hija”, cerró Mariano, muy cariñoso con Olivia.