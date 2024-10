La viralización de un audio del papá de L-Gante amenazando a un testigo clave por el juicio penal que enfrenta su hijo sorprendió, y podría complicar la situación de Elián Ángel Valenzuela.

“Te soy sincero, yo no voy con vuelta. Vos me estás bolu… y yo no soy ningún chico, soy un viejo”, arrancó Miguel Ángel Prosi totalmente sacado.

El receptor de la andanada de insultos es Muelita, el chico que permanece detenido acusado por haber acompañado a L-Gante a privar de la libertad a Torres, el vecino que denunció al cantante.

El papá de L-Gante dio a conocer la firme promesa que le hizo su hijo cuando salga de la cárcel: Estoy contento porque se va a ir de la zona

“¡Vos me estás pelot… y llamás a otros! ¡Mandalo en cana a Elián, la con… de tu…!”, continuó enajenado.

“¿Qué car… me estás diciendo? ¡Estoy poniendo la cara y el pecho por vos, pedazo de gil, para que te vayan a ver mañana! Te dije que en la semana vas a tener novedades, ¿y te pones a decir que lo vas a mandar en cana?”.

L-Gante / Fuente: captura eltrece

“¡Pero mandalo en cana a L-Gante si querés, pendejo cu… roto! Pero no me tomé de pelot…”, insultó a Muelita

CÓMO INTIMIDÓ EL PAPÁ DE L-GANTE A UN COMPINCHE

“Algún día vas a salir y nos vamos a recag… bien a trompadas”, amenazó Prosi.

Ahí disparó: “Yo no te amenazo que te voy a matar, pero que te voy a romper todo, pendejo, hijo de pu…, traidor, falso, cobarde. ¿Me entendés lo que te estoy diciendo?”

“Si querés ya lo llamo (al abogado Diego) Storto le digo que te deje tirado, pedazo de hijo de pu…”.