Estefanía Berardi y Pampito, que se hicieron muy amigos gracias a Mañanísima, el programa que Carmen Barbieri llevaba adelante en Ciudad Magazine, protagonizaron un divertido ida y vuelta que ella compartió en Instagram.

Si bien actualmente no están trabajando juntos, Estefi y Pampito se juntan cada vez que pueden. Sin embargo, desde que la primavera trajo consigo el calor, el panelista se habría puesto exquisito con las salidas; ¡si no hay piscina, no va!

Esefi y Pampito se hicieron amigos en Mañanísima.

Divertida, Berardi compartió a través de sus stories el insólito pedido que le hizo Pampito, que está dispuesta a verla siempre y cuando lo invite a la pileta de su departamento.

ESTEFI BERARDI ESCRACHÓ A PAMPITO POR EL INSÓLITO PEDIDO QUE LE HIZO

Estefanía Berardi le propuso a Pampito verse el fin de semana y él le dijo que sí a cambio de que ella lo invitara a su piscina.

“¿Tenés pileta vos ahí? No me acuerdo. ¿Se puede usar?”, le pregunta Pampito. “Sí, tengo”, le responde Estefi, estallada de risa. “¿Tenés pileta? Porque si no tenés pileta no voy, negra”, cerró él, sincero.

“Arranca la temporada de los amigos que te escriben por la pileta”, cerró Estefi, escrachando divertida a su amigo.