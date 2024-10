Hace pocos días, se filtró una foto de Esteban Lamothe relajándose al aire libre con una compañera de Envidiosa, la serie que protagoniza en Netflix, en un hotel que queda en Cardales.

“Esta foto es en el comedor central de un hotel famoso de Cardales. Se la pasaron a los besos todo el fin de semana y utilizaron todos los amenities del hotel, donde iban estaban muy cariñosos y no se escondieron.

A ella se la veía feliz y él se sacó fotos con todo el mundo”, relató Pepe Ochoa luego de que Ángel de Brito diera la noticia del supuesto romance de Esteban con Débora Nishimoto.

Esteban Lamothe y Débora Nishimoto (Foto: Ejército de LAM)

En este contexto, Juan Etchegoyen sumó más información. “Ellos fueron vistos a los besos en Cardales el fin de semana. Yo tenía entendido que Lamothe estaba en pareja con la artista Katia Szechman y me encontré con un dato para los que creen en las redes. Lamothe y Katia ya no se siguen. No sé si pasó algo por estas fotos que salieron o se han separado hace tiempo”, dudó.

QUÉ DIJO ESTEBAN LAMOTHE SOBRE EL RUMOR DE ROMANCE CON DÉBORA NISHIMOTO

Esteban Lamothe reaccionó sin filtro al rumor de romance con Débora Nishimoto tras su foto juntos en un hotel de Cardales.

“Lo que me dice es lo siguiente. ´Hola Juan, hablemos en quince días porque estoy detonado, sobrepasado de cosas estas dos semanas´. Luego le consulto por las fotos y su vínculo con Débora, a lo que él me dice tajante: ´Nada para decir´”, sentenció al respecto Etchegoyen sobre su charla con Esteban.