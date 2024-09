Este 18 de septiembre, Netflix estrenó Envidiosa, una de sus serie de 12 episodios realizada bajo el lema “Hecho en Argentina” que está protagonizada por Griselda Siciliani, Esteban Lamothe, Benjamín Vicuña y Martín Garabal, entre otros.

Siciliani y Lamothe vuelven a compartir ficción con Vicuña como hace once años, cuando trabajaron juntos en Farsantes, aunque en esta ocasión la trama está centrada en Victoria, una mujer que está a punto de cumplir los cuarenta años sin poder cumplir su sueño de casarse y ser mamá.

En diálogo con Ciudad, Griselda contó que Vicky, su personaje, “es un desastre”. “Está como adelantada a todo, guiada totalmente por un mandato y por una idea de lo que siente que tiene que ser una mujer a su edad, y de lo que es el éxito, y de lo que es estar realizada”, contó.

Griselda Siciliani y Esteban Lamothe (Foto: gentileza de Netflix)

“No puede adaptarse a nada, no puede ver a nadie, o sea, no lo conoce a Matías (Lamothe) y no lo ve porque no es parte de esa foto”, explicó la actriz. “Esto es lo que tiene lindo, que ella no lo ve, aunque se va enamorando sin darse cuenta. Y Matías es casi el único de todos los personajes que la ve, que ve algo simpático y noble en ella”, agregó.

“Matías es un pibe que está más tranquilo, más a gusto con lo que le tocó en la vida”, define Lamothe a su personaje. “Está muy cómodo, quizás demasiado cómodo (…) y Vicky le trae algo de movilización a su vida. Vicky lo va a sacudir un poco, lo va a sacar de esa comodidad que tiene”, explicó.

“Todos los demás, su familia, sus amigos, perciben este brote que tiene Vicky y esta personalidad insufrible. O sea, es alguien insoportable para tener cerca, y Matías descubre que no, que tiene alguna cosa que no es tan insoportable”, agregó Griselda.

Ciudad Magazine: ¿Y ustedes se basaron en alguna persona que conocen para sus personajes?

Esteban Lamothe: Yo conozco varios como mi personaje, pero ninguno en particular. Tengo unos amigos así que tienen 40 y pico y viven como si tuviesen 18…

Griselda Siciliani: Es bastante fácil ver a Vicky en muchas de nosotras, porque el mandato nos cabe a todas. Y por más que hayamos elegido otras vidas, todas las mujeres conocemos ese mandato, lo sentimos de alguna manera. Puede importar más o menos, depende de la formación, la familia, lo que fuera. Y Vicky tiene todos los sentimientos horribles que todos queremos esconder, pero que todos tenemos. Yo me agarro de los míos, de mi propia envidia y de mis propias mie…. y aprovecho eso para exacerbarlo y dejarlo un poco ahí para no tenerlo tanto después.

Benjamín Vicuña y Griselda Siciliani (Foto: gentileza de Netflix)

CM: Te iba a consultar exactamente si sos envidiosa en la actualidad. Porque tenés todo, o sea, no te quiero decir en el mejor momento porque siempre está por venir, pero estás en un gran momento…

GS: A diferencia de Vicky, siempre suelo estar bastante contenta con lo que me toca, bastante consciente de los privilegios que tengo. Pero también estoy siempre muy entusiasmada con mi presente, viviendo lo que tengo que vivir en este momento, con mi compañero, con vos acá hablando. Vicky no tiene eso porque está siempre en otro lado, ¿viste? Por eso le cuesta mucho la felicidad. Pero sí encuentro cada sentimiento y cada mier… de Vicky la recontra conozco y ahí abro la puerta y digo ‘acá es un festín’.

EL: Yo tengo todo lo malo que tienen todos los seres humanos, solo que lo sé y como ya tengo 47 años voy al psicólogo y entreno y rezo y le ruego a Dios, por favor. Creo que todos envidiamos a alguien. La envidia es transversal. Robert De Niro puede envidiar a no sé quién y el Papa puede envidiar a otro Papa. Creo que eso es un freno, es una voz interna y también soy muy agradecido de lo que me tocó: no he parado de trabajar y de estar en proyectos que nunca en mi vida me hubiese imaginado que iba a hacer. Entonces uno va fluctuando, va pendulando y de repente decís ‘¿Y este actor que está haciendo cosas?. ¿Por qué yo no hice tal peli?’ y de repente decís ‘Che, tengo todo. Soy feliz. Tengo salud’.

CM: También se podría decir que se sienten envidiados…

EL: la envidia está ahí. Hay que lidiar con ella, no hay que negarla porque lo malo de la envidia es creer que no existe o darle la espalda. Hay que mirarla de frente.

GS: Cuando te toca actuarlo te das cuenta cuánto lo conoces ese sentimiento…

CM: Vos te das cuenta de que sos envidiada por muchas mujeres en este momento. Te lo voy diciendo porque tenés que ponerte ya una cinta roja muy grande…

GS: No, por favor. Envidiados son otros. Envidiados son los que estén conmigo.

CM: Esteban ahora estás con un proyecto de streaming también.

EL: Sí, estoy haciendo eso. Es como una prueba, una experimentación que estoy haciendo con Gonzalo Heredia y con Galia Moldavsky. Me estoy divirtiendo mucho. Tenemos muy buenas repercusiones y eso que en las redes sociales el hateo siempre está a mano. Es sobre telenovelas, que es un tema que conozco y que me gusta. Galanes en temporada baja se llama.

CM: No sacaste nunca al perro que se parece a vos de tus redes sociales. ¿Lo conociste al final?

EL: No, porque está en Costa Rica y ya creció. Y era parecido al perro a mí cuando era chiquitito y ahora se parece, creo que medio a Beto Caciela mezclado con Daddy Brieva.

Griselda Siciliani y Esteban Lamothe (Foto: gentileza de Netflix)

CM: Y recién decías que entrenás. ¿Qué pasó con tu carrera de incipiente actor de películas para adultos?

EL: No me han convocado. Yo sigo abierto a la posibilidad.

CM: ¿Mandaste tu currículum?

EL: Sí. A esta altura estoy más caro, lo único. Pero no lo descarto. ¿Por qué no? Bah, por mi hijo lo único no lo haría. Para que no haya una película porno conmigo dando vuelta por ahí.

CM: Te pones una máscara…

EL: Bueno, puede ser. No lo descarto todavía. Hay que apurarse, eso sí, porque la testosterona se está fugando y mo sabés cómo, amigo.

CM: ¿Y vos harías material para adultos? Hay un montón de tus colegas que están en plataformas facturando en dólares

GS: No, no lo haría.

