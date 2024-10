Esta semana, Jamaica, la hija de L-Gante y Tamara Báez, sufrió un accidente y tuvo que ser llevaba rápidamente a una clínica para recibir asistencia médica.

Fue la madre de la niña, de tres años, quien contó lo ocurrido en sus redes sociales y mostró a Jamaica ya con la herida suturada.

“Anoche tuvo su primera caída fea. Cayó arriba del filo de la mesa. Le hicieron unos puntitos y salió así de la clínica”, escribió Tamara, expareja del cantante de RKT, junto a una foto de Jamaica con el corte en la frente, pero sin perder la sonrisa.

Aliviada tras el tremendo susto, Báez agregó: “Sos la más fuerte mi amor. Nos hiciste asustar mucho”.

L-GANTE CONTÓ POR PRIMERA VEZ POR QUÉ LE PUSO JAMAICA A SU HIJA

A tres años del nacimiento de Jamaica, L-Gante contó por primera vez y sin rodeos por qué le puso ese nombre a su hija, fruto de su relación pasada con Tamara Báez.

El cantante de RKT fue entrevistado por Roberto Cardona para su podcast ROBCAST y argumentó la elección del original nombre.

L-Gante: -Mi hija se llama Jamaica.

Roberto Cardona: -¿Por qué le pusiste Jamaica?

L-Gante: -Y... ¿qué te hace pensar Jamaica?

Roberto Cardona: -No, no quiero pensar nada. ¿Por qué le pusiste Jamaica?

L-Gante: -Porque a mí me gustaba fumar marihuana y me gustó el nombre Jamaica. Me gusta el nombre del país Jamaica, la cultura de Jamaica y Jamaica, Jamaica. Quedó Jamaica, pensé que se podía adaptar al nombre de una niña. En fin, es lindo. Imaginate, me salió rubia, de ojos azules y se llama Jamaica. Listo.

