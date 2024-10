Este lunes a la noche se dio a conocer que murió Antonio “Tonino” De Laurentis, uno de los personajes que durante más de 30 años fue a las tribunas de los programas de Marcelo Tinelli.

Ante esta noticia, Marcelo Tinelli lo despidió en Instagram: “Te voy a extrañar mucho, querido Tonino”, escribió junto a una foto del fan vestido con la ropa de Los Sultanes.

“Cuando comience el programa el año que viene, habrá un vacío difícil de llenar. Volá alto, amigo”, cerró Tinelli.

Hace 3 semanas, Tonino hizo su último posteo en Instagram: "Acá tomando un poco de sol y esperando lo que digan los médicos. Saludos para todos".

QUIÉN ERA TONINO, EL HISTÓRICO SULTÁN DEL BAILANDO”

La despedida de Tinelli a Tonino.

“Empecé a ir a Videomatch por una amiga de muchos años que conocía a Toti (Ciliberto). Le dije que pregunte si un día podía ir al programa”, contaba Tonino en una nota de eltrece.

“Le habló y me dijo que vaya al otro día. Fui, me hicieron entrar, me gustó y en ese momento justo estaban por empezar las cámaras cómplices en las que rompían autos”, agregaba.

Tonino con sus amigos de la tribuna. Foto: eltrece.

“Después de un par de años de ir al programa, un amigo me dijo que había uno que cantaba parecido a mí. Era El Sultán del grupo los Sultanes. Desde ese día empecé a vestirme parecido. Pasé a ser El Sultán de Tinelli”, detallaba.

“Pienso que voy a morir en la tribuna del Bailando porque voy a ir por más que esté con bastón o en silla de ruedas. No me saca nadie”, decía Tonino.