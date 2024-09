Siempre buena onda con sus fanáticos, Lizardo Ponce les contó lo enamoradísimo que está de su novio, Franco Poggio, en una fecha muy especial para ambos, el cumpleaños del joven, que cuenta con un bajo perfil.

Por primera vez, el influencer posteó en Instagram un álbum de fotos que compila los momentos más lindos de su relación con Franco, desde viajes al exterior, hasta fiestas compartidas y registro de mimos de entrecasa.

La pareja rememoró su viaje a París.

“Feliz cumpleaños, mi amor. Gracias por compartir la vida conmigo y hacer que todo siempre sea más lindo. No hay nada que me haga sentir más tranquilo que hacer equipo juntos y saber que nos tenemos en todo momento. Me haces muy feliz. Te amo para siempre”, le dedicó, muy enamorado.

LA DULCE RESPUESTA DE FRANCO POGGIO A SU NOVIO LIZARDO PONCE

Enternecido por el posteo de Lizardo Ponce, su novio Franco Poggio le contestó con la misma dulzura.

“Te amo”, le dijo junto a emojis de corazones.