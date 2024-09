En medio del conflicto legal entre Alberto Fernández y Yabiola Yañez, que denunció al exmandatario por violencia de género, se filtró un audio en el que se lo escucha insultándola.

La nota de voz fue compartida por Infobae y publicada en X (Twitter) por El Canciller. “Este es el audio que Fabiola Yañez presentó en la Justicia con los insultos de Alberto Fernández”, informaron.

Fabiola presentó en la Justicia un audio de Alberto insultándola como prueba.

La grabación es muy fuerte, ya que en medio de una pelea al exmandatario se lo escucha insultando a la ex primera dama mientras ella intenta mantener la calma y aplacar la situación.

¿QUÉ DICE EL AUDIO DE ALBERTO FERNÁNDEZ INSULTANDO A FABIOLA YAÑEZ?

“Mil de esas me tuve que bancar”, dice Alberto Fernández. “Pero no me fui a acostar con ninguno”, le responde Fabiola Yañez.

“Ay, lo que hay que ver, es la producción de Sandra. ¿Qué Sandra? La concha de tu madre. Debe ser una mierda de serie y cuando quiero ver una película argentina no se puede ver porque son todas una mierda”, le contesta él. A lo que ella le pide que baje la voz. “Pero esa, como la hace tu amiga, andate a la puta que te parió. Vos y toda tu familia, boluda”, la insulta él.

“Siempre hiciste eso, me alejaste de todas las personas que para vos eran una amenaza”, sigue Fabiola. “Quedate con ella, boluda, qué amenaza... Dejame en paz”, cierra Alberto.