Lola Latorre, en diálogo con Pepe Ochoa para Bondi, volvió a hablar de su récord sexual enfrente de sus padres, Yanina y Diego Latorre. Atónitos, los conductores de No tienen solución se taparon los oídos y amenazaron con retirarse.

“Yo soy muy cog..., amor”, lanzó Lola. “¡Ay, no! ¡No la quiero escuchar! Me tapo los oídos”, exclamó Yanina, mientras abrazaba a Diego. “Esa frase la tengo borrada en mi cabeza”, agregó el exfutbolista, sorprendido.

Lola dijo que le gusta mucho tener relaciones sexuales.

“Esperá, voy a explicar una cosa. No hay nada mejor que explorar con la persona que amás...”, exclamó Pepe, queriendo romantizar el momento. “Ay, ¡callate, Pepe! ¡No quiero imaginar a mi hija!”, gritó Yanina. “Y si trincás cinco veces por día es porque va bien”, siguió Ochoa. “Que haga un curso de espiritualidad”, aportó Latorre, incómodo.

LOLA LATORRE HIZO UNA ACLARACIÓN SOBRE SU VIDA SEXUAL

Lola Latorre explicó qué quiso decir con sus fuertes declaraciones sobre su vida sexual.

”Chicos, igual paren. Lo sacan de contexto todo el tiempo. Yo no dije que cog... cinco veces por día. Imagínense que si no estaría así...”, dijo Lola. “¡Ay, no! No, me quiero ir”, lanzó Yanina Latorre. “No es mi hija, no es mi hija. Me desentiendo del rol de padre”, siguió Diego Latorre.

Yanina y Diego no quieren saber nada sobre la vida sexual de su hija.

“Nosotros estábamos hablando en nuestro programa sobre si tenés que decir el máximo de veces que vos podrías cog... en un día en tu vida. ¡Qué podrías!”, explicó Lola. “¿Te gusta imaginarte a mamá y papá cog...?”, le preguntó su mamá. “Me da un asco terrible”, respondió su hija. “Y a nosotros también nos pasa lo mismo”, sentenció la panelista.