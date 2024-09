A tres años del nacimiento de Jamaica, L-Gante contó por primera vez y sin rodeos por qué le puso ese nombre a su hija, fruto de su relación pasada con Tamara Báez.

El cantante de RKT fue entrevistado por Roberto Cardona para su podcast ROBCAST y argumentó la elección del original nombre.

L-GANTE EXPLICÓ POR QUÉ LE PUSO JAMAICA A SU HIJA

L-Gante: -Mi hija se llama Jamaica.

Roberto Cardona: -¿Por qué le pusiste Jamaica?

L-Gante: -Y... ¿qué te hace pensar Jamaica?

Roberto Cardona: -No, no quiero pensar nada. ¿Por qué le pusiste Jamaica?

L-Gante: -Porque a mí me gustaba fumar marihuana y me gustó el nombre Jamaica. Me gusta el nombre del país Jamaica, la cultura de Jamaica y Jamaica, Jamaica. Quedó Jamaica, pensé que se podía adaptar al nombre de una niña. En fin, es lindo. Imaginate, me salió rubia, de ojos azules y se llama Jamaica. Listo.

L-Gante y Jamaica (Foto: Instagram)

QUÉ DIJERON EN LAS REDES DEL NOMBRE QUE L-GANTE LE PUSO A SU HIJA, JAMAICA

El posteo que hizo Roberto Cardona en Instagram con el recorte de la entrevista de L-Gante generó todo tipo de comentarios, muchos de ellos desaprobando el nombre Jamaica, otros a gusto con la elección y otros haciendo pícaros chistes al respecto.

“Menos mal que no le puso porro”, “Al varón le va a poner Paco”, “Menos mal que no le puso Tuka”, “Pobre piba”, “Más allá de toda la gastada es un lindo nombre Jamaica para una mujer” y “¿Ponerle un nombre a un hijo porque hace referencia a la droga? Pobre nena”.