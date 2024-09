Alfredo Casero regresó al teatro junto a Fabio Alberti con Cha cha cha, y pese a que agotó localidades en el Teatro Metropolitan, el actor recordó con dolor la época en que se sintió cancelado por expresar su ideología.

“A mí me han castigado durante más de 12, 15 años”, enfatizó en una nota con Socios del Espectáculo.

Entonces se explayó: “Yo he ido a hacer un casting a España y a mí me mostraron la nota de la Asociación Argentina de Actores diciendo que yo era un nazi. Porque había negado los 30.000 desaparecidos... No sé, una porquería que salió...”.

“Iba a hacer una cosa que era muy importante para mí”, completó sobre la posibilidad laboral que perdió.

En su descargo lamentó vehemente que “la televisión no existe más” a raíz de la falta de ficción y protestó: “¿Cuántas veces yo fui a trabajar a un lugar y otro actor no quería trabajar porque estaba conmigo?”.

CÓMO SUPERÓ ALFREDO CASERO LA CANCELACIÓN MEDIÁTICA

De todas formas, Casero destacó cómo se sobrepuso a la adversidad: “Yo ando por todo el país haciendo obras de teatro, que soy yo y tres actores más”.

“Me hacían lo imposible, la militancia política, en un pueblito porque pegarme a mí era ensalzar lo que se debía hacer”, se resignó.

Al final, Alfredo Casero hizo una fuerte denuncia: “Eso se llama... Tiene otro nombre. Eso es persecución también”.