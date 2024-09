Este domingo, Franco Colapinto hizo su segunda carrera en el equipo Williams y marcó un hito en la historia del automovilismo argentino ya que logró el 8vo puesto en el circuito de Bakú (Azerbaiyán). Hacía 42 años que un piloto argentino no estaba en los primero diez puestos desde “Lole” Reutemann.

De esta manera, el piloto argentino que ha causado sensación en todo el mundo por su habilidad, pero también por su simpatía y carisma, logró 4 valiosos puntos para su equipo en su segunda carrera, tres más que los que hizo el estadounidense Logan Sargeant en más de 30 competencias.

El jefe del equipo Williams, el británico James Vowles, reemplazó a Sargeant con Franco con pocos días de anticipación la semana pasada para competir en Monza, y allí el joven logró las 12da posición. Todo un adelanto de lo que iba a venir, tal como se lo hizo saber el propio Vowles al felicitarlo tras el 8vo puesto.

COLAPINTO VOLVIÓ A MARCAR UN HITO EN ELAUTOMOVILIMOS ARGENTINO Y TUVO SUS CRUCES CON LA PRENSA

Tras su espectacular carrera, y estando en boxes, Franco estaba dando una entrevista con el canal oficial de la F1, cuando apareció a su lado Lando Norris, piloto de McLaren, con quien mantiene una relación de amistad, pero el grato momento se tornó incómodo debido a un problema de derechos.

“¿Te podés quedar? Podemos tenerlos a los dos”, se la escuchó decir a la periodista que lo entrevistaba, con el fin de tenerlos a los dos en cámara, pero dos segundos después cambió de discurso. “Al parece no te podés quedar. Nos encantaría pero tal vez no, tal vez tenés que irte. No sabemos por qué. Adiós”, lo despidió la mujer, micrófono en mano, debido a que desde el control le señalaban que por una cuestión de auspiciantes no podían permanecer juntos.

Sin embargo, eso no hizo que Franco deje de lado su buena relación con la prensa, sobre todo si lo entrevistan las jóvenes periodistas que envían los canales dedicados a la transmisión de Fórmula 1 y así lo hizo, como en el video que se puede ver a continuación:

LAS PRÓXIMAS CARRERAS DE FRANCO COLAPINTO EN LA FÓRMULA 1 EN 2024

Singapur | Singapur: 22 de septiembre

Estados Unidos | Austin - Circuito de las Américas: 20 de octubre

México | Autódromo Hermanos Rodríguez: 27 de octubre

Brasil | Interlagos: 3 de noviembre

Las Vegas | Las Vegas: 24 de noviembre

Qatar | Losail: 1 de diciembre

Abu Dhabi | Yas Marina: 8 de diciembre

