Lejos de importarle el qué dirán, Marina Calabró armó las valijas y aterrizó con Rolando Barbano en Río de Janeiro, Brasil, donde sellaron su inesperada reconciliación.

Esta segunda oportunidad se dio a pocas semanas del escándalo que se desató en los Martín Fierro de Radio 2024, cuando ella le dedicó a su amor su premio y, cuando él subió a agradecer el suyo, no le devolvió la gentileza.

Marina y Rolando, reconciliados.

Ni bien regresó de vacaciones, Marina sorprendió al anunciar su reconciliación con Rolando y dio detalles sobre su noviazgo. “No vi nada, no me van a creer, pero me fui dos días y no me puse a leer. Vi la foto, de afano, en la que no estoy en pose ni nada. Son un peligro. Él salió divino”, dijo sobre la imagen en la que se lo pudo ver a Barbano besándola en la playa.

¿MARINA CALABRÓ Y ROLANDO BARBANO ESTÁN DE NOVIOS?

Cuando el notero de LAM le preguntó a Marina Calabró si está de novia con Rolando Barbano, se tentó de risa.

“Me da gracia tu pregunta, vieron las fotos... Yo tengo 50 años, no ando con gente. Estoy feliz”, sentenció la comunicadora, deslizando que está de novia con Rolando.