Lejos de pasar por alto las declaraciones que hizo Marina Calabró sobre Mirtha Legrand en referencia a Alberto Fernández y la denuncia por violencia de género que le hizo Fabiola Yáñez, la conductora de La Noche de Mirtha rompió el silencio y dejó en claro su enojo.

Todo comenzó con un recorte de la información que lanzó Marina al aire y que reprodujo A la tarde: “El 16 de julio de 2016, Mirtha Legrand le da a entender a Alberto Fernández (en su programa) que sabía que estaba separado de Fabiola Yáñez y él queda helado con esto. Además, le dice que Fabiola había enviado un mensaje a la producción”, comenzó diciendo.

“Fabiola se indignó por ver a Alberto Fernández muy suelto de cuerpo en la mesa de Mirtha Legrand y envió un mensaje a la producción relatando hechos de violencia, y contando específicamente la situación de esta interrupción del embarazo contra su voluntad”, agregó.

QUÉ DIJO MARINA CALABRÓ QUE HIZO ENOJAR A MIRTHA LEGRAND

Y cerró, tajante: “Cuando sale de la mesa de Mirtha Legrand, Alberto Fernández la increpa telefónicamente a Fabiola, la hace responsable por cualquier filtración de esta historia, le dice ‘ya lo sabe Mirtha y ya lo sabe su productora’, y arranca una ‘caza de brujas’ para entender el circuito de la información”.

En este contexto, el cronista del programa que conduce Karina Mazzocco por América obtuvo la palabra de la diva: “No me acuerdo de eso, fue hace 8 años. Ya pasó. Es lindo nombrar a la Legrand. No hablo más del tema, no me interesa”, expresó la presentadora, contundente.

ALFREDO CASERO PIROPEÓ A MIRTHA LEGRAND EN LA NOCHE DE MIRTHA

En medio de la noche acalorada que se vivió este sábado en La Noche de Mirtha, donde los invitados se mostraron muy vehemente al analizar el presente social del país, Alfredo Casero sorprendió a Mirtha Legrand en vivo con un jugado piropo.

“Este es un país tan rico, es una Argentina que tiene todo. Tiene agua, tiene litio, tiene petróleo”, comenzó diciendo la presentadora del ciclo de eltrece, ante la atenta mirada de los comensales.

Fue entonces que el actor tomó la palabra e interrumpió a Mirtha: “Te tiene a vos, rubia. Te tiene a vos con esos ojos verdes, te amo siempre”, lanzó, generando una sonrisa pícara en la diva, quien continuó con su reflexión.

“No me importa nada con esos ojos, me quiero morir mirándolos”, cerró Alfredo, insistiendo con su halago, pese a que Mirtha Legrand optó por seguir con el curso del programa sin responder estas palabras.