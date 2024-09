El testimonio de Renée Cormillot (57) que destapó su mala relación con Estefanía Pasquini (38) motivó que Alberto Cormillot (86) lamentara en público el escándalo, y luego la esposa del doctor salió al choque de la hermana mayor de Emilio (2).

Primero, la nutricionista compartió en Stories cómo grababa al médico insignia de Cuestión de Peso en su nota con Mitre Live, como para marcar la unidad del matrimonio.

Luego comentó: “Nos da mucha pena. Al menos a nuestra familia, Alberto, Emilio y yo, está colmada de amor, respeto y compañerismo”.

Renée Cormillot apuntó contra Estefanía Pasquini, la esposa de su papá.

Y remató picante: “Creo que Alberto no se merecía esto”.

ESTEFANÍA PASQUINI SE ADMITIÓ VÍCTIMA DE RENÉE, LA HIJA DE ALBERTO CORMILLOT

Por otra parte, Estefanía envió una serie de audios a Desayuno Americano en donde se quejó de ser víctima de Renée Cormillot.

“Decir que ‘cuando estaba mamá (N del R: Monika Arborgast, la primera esposa de Cormillot), estábamos todos unidos’, (dando a entender) que yo vine a desunir. No sé, yo no hice nada”, protestó al afirmar que ella siempre intentó unir a la familia pese a la negativa de Renée.

“Hay mucho atrás”, continuó misteriosa para enfatizar: “Son de toda la vida estos cruces con ella”.

Ahí aclaró: “¿¡Que diga que yo no le avisé de una operación¡? Era una operación que estaba programada y ya sabía”.

“Yo tengo una cantidad de cosas... Ella se ha peleado con una muy amiga, porque nos contó y mandó los chats que tenía de cómo nos trataba el padre a mí”.

“O sea, hay muchas cosas que uno las deja pasar para decir, bueno, somos familia, no armemos quilombos”.

“Me hizo bullying, tengo cargadas, tengo día a día cosas tomadas en Instagram como ‘¿qué se hizo en el pelo? O ¿¡qué se hizo, qué hace, qué dice!? Es todo una obsesión que tiene conmigo”.

Y otras tantas que no las puedo decir porque son demasiado desagradables para decirlas.

LA HERENCIA DE ALBERTO CORMILLOT

Desde el vamos me dijo, Alberto me dijo ‘hay que firmar esto para la tranquilidad de los chicos’. La tranquilidad, o sea, vos necesitas que tu papá esté con una mujer ¿y tu tranquilidad es que no te va a llevar nada tuyo?

“Le puso las cosas a su nombre para que se quede tranquila”.

“Alberto es el único que sabe todo lo que yo banco y todo lo que yo callo. Ayer (jueves) él no aguantó ver mi tristeza. No sé qué le pasó por la cabeza cuando empezó con todo esto. Es algo que me parece innecesario, no lo sé”, concluyó Estefanía Pasquini contra Renée, la hija mayor de Alberto Cormillot.