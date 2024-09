Los conflictos entre Estefanía Pasquini (38) y Renée, la hija mayor de Alberto Cormillot (86), explotaron la semana pasada a cuento de la ausencia de la mujer de 56 años en el cumpleaños de su papá, y recrudeció tras las versiones de problemas por la herencia.

“Es una obsesión de ella el tema de la plata”, explotó Renée.

“Los Cormillot hace muchísimos años tenemos economías separadas. Cada uno tiene lo suyo. Lo de mi papá, obviamente corresponde a Estefanía y a Emilio (2). Lo mío, como yo no tengo familia, elijo que corresponda a mis sobrinas. Y lo de mi hermano corresponde a mis sobrinas”, precisó en un móvil para Intrusos.

Renée Cormillot apuntó contra Estefanía Pasquini, la esposa de su papá.

Ahí enardeció: “No sé por qué saca el tema. Lo está matando a mi papá en vida hablando de una herencia, por Dios”.

“No entiendo por qué piensa tanto en una herencia. O sea, yo ni pienso que mi papá se va a morir y ella vive hablando de herencia”, insistió.

“Lo escuché varias veces y la verdad que me aterra que hable así, que está esperando que papi se muera”, cerró Renée, la hija mayor de Alberto Cormillot contra Estefanía Pasquini.

POR QUÉ RENÉE NO TIENE RELACIÓN CON LA ESPOSA DE SU PAPÁ, ALBERTO CORMILLOT

“Yo deje tener trato cuando pasó lo de las internaciones de mi papá. La primera internación de mi papá yo me enteré por los medios. (...) Y tenés que empezar a tratar de averiguar qué pasó. Obviamente mi viejo no va a contestar el teléfono porque lo están internando”, blanqueó Renée Cormillot.

Y luego de definir a Estefanía como millennial, se quejó: “Tampoco me divierte empezar a contestarla”.

Aunque sinceró su indignada reacción cuando le preguntó por qué no le había avisado de los problemas de salud de Alberto: “La respuesta fue que estaba ocupada viendo que lo internaran, o no sé qué. Pero lo que a mí me molestó fue que después aparecieron capturas de pantalla donde tres horas antes ella ya estaba hablando con los medios”.

De hecho manifestó que su hermano Adrián Cormillot “también se enteró por los medios”, pese a que trabajan juntos.

“Lo que sí puedo decir es que tanto mi papá, mi hermano como yo siempre fuimos reservados de nuestra vida privada. Lo único que queremos es volver a eso. (...) Tampoco tenemos una guerra así como familias que se matan, disputan y lloran”, desdramatizó.

“Yo decidí no ir más a la casa donde viven ellos. Sí me me junto con mi papá en la clínica”, sentenció René Cormillot para dejar en claro su fastidio con Estefanía Pasquini.