Nicole Neumann y Fabián Cubero llegaron a un acuerdo de separación gracias a la gestión de un eficiente letrado, pero eso no implica que la expareja se lleve bien ni mucho menos y las dos fiestas de cumpleaños que tuvo Sienna, la menor de las hijas de la modelo.

Los ex no se pueden ni ver y por eso las nenas casi no pueden tener juntos a sus padres en fiestas y momentos especiales, por lo que en los Martín Fierro tampoco hubo una foto de “familia ensamblada”.

En ese sentido, Mica Viciconte, que estaba nominada por Ariel en su salsa, no se cruzó siquiera con Nicole pero sí con sus hijas Indiana y Allegra, con quienes se retrató y dio que hablar en las redes, a lo que ella respondió con una particular frase.

QUÉ FRASE COMPARTIÓ MICA VICICONTE TRAS SU FOTO CON LAS HIJAS DE NICOLE NEUMANN EN LOS MARTÍN FIERRO

Lo hizo a través de sus stories de Instagram, donde compartió un video de una psicóloga llamada Carla Cardona. “No siempre tienes que compartir tu lado de la historia. Ni aclarar, ni justificar”, se la escucha decir a la profesional.

“El tiempo lo hará, confía en él. Paciencia”, es la frase destacada de Cardona que Mica más resaltó en su video y que sus seguidores interpretaron como un tiro por elevación a Nicole, como suele hacer en entrevistas también.

En esas mismas redes sociales, la panelista de Telefe suele mostrarse con las hijas de Nicole, que pasan días en la casa de su papá junto a su hermano Luca, y cuenta con la aprobación de sus seguidores, inclusive cuando se pasa de la raya con sus bromas.

