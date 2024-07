Mica Viciconte habló con Socios del Espectáculo y fue picantísima con Nicole Neumann luego de que Fabián Cubero firmara la paz tras siete años de guerra con su ex.

“Como dice la canción ‘Tarda en llegar, pero al final hay recompensa’... así que estamos contentos. La idea es que nadie puede hablar ni divulgar y vengo manteniéndome en esa misma línea”, dijo la panelista.

Luego, agregó: “Cuando uno tiene hijos, y lo hablo como si fuese un ejemplo para mí, uno se tiene que hacer cargo de la familia y los hijos que trae al mundo”.

QUÉ DIJO MICA VICICONTE SOBRE NICOLE NEUMANN

Mica Viciconte habló con Socios del Espectáculo.

“Yo creo que la vida te viene a enseñar un montón de cosas y, en estos siete años que estoy con Fabián, creo que aprendí un montón de cosas que yo como madre no quisiera hacerlas”, lanzó filosa.

MICA VICICONTE SE DIFERENCIÓ DE NICOLE NEUMANN COMO MADRE

En el ida y vuelta con el programa que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, Mica Viciconte se diferenció de Nicole Neumann como madre.

“No me gustaría. No las haría por no lastimar a mi hijo y porque yo no soy así. Además tengo una familia que me enseñó otros valores y otros códigos”, expresó.

Mica Viciconte, Fabián y Luca Cubero en el estreno de la Granja de Zenón (Foto: Movilpress).

Al final, Mica remarcó: “Mis viejos se separaron y nosotros vamos a Mar del Plata y nos juntamos todos a comer, ellos también con sus nuevas parejas. Ese es el ejemplo que yo tengo en mi casa, después cada uno hace lo que quiere”.

